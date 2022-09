Ngày 14-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) cho biết vừa thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Ly Se Xuy (SN 1984) và Phu Thó Suy (SN 1974, cùng trú tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát) để điều tra về hành vi giết người.



Ly Se Xuy và Phu Thó Suy tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11-9, anh Lý A Vù phát hiện anh Ly Suy C. (SN 1984, trú cùng thôn Tung Qua, xã A Mú Sung) nằm bất tỉnh trên vũng máu sân trước của nhà Ly Se Xuy, nên trình báo sự việc đến Công an xã A Mú Sung.

Qua điều tra, Công an huyện Bát Xát xác định khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11-9, Ly Se Xuy cùng anh Ly Suy C, và Phu Thó Suy cùng ngồi ăn cơm, uống rượu tại nhà của Ly Se Xuy. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, giữa Ly Se Xuy và anh Ly Suy C. nảy sinh mâu thuẫn.

Anh Ly Suy C. sau đó đi ra ngoài, một tay cầm đoạn gậy vầu, tay còn lại cầm 1 hòn đá chống gậy đi vào nhà Ly Se Xuy (Ly Suy C. là người khiếm thị). Khi Ly Suy C, cầm gậy đi vào nhà thì đầu gậy vầu chọc vào chân Ly Se Xuy. Ngay lúc này, Ly Se Xuy đã giật đoạn gậy vầu của anh Ly Suy C. rồi vụt liên tiếp vào đỉnh đầu, vào tay của người đàn ông khiếm thị; tiếp đó lấy cây chổi nhựa cán bằng inox vụt liên tiếp hai phát vào lưng của anh.

Tiếp đó, Phu Thó Suy cũng dùng một chiếc điếu, vụt đánh liên tiếp vào đầu Ly Suy C., làm anh C. bị thương tích ở vùng đầu. Ly Se Xuy tiếp tục đẩy anh Ly Suy C., khiến nạn nhân bị ngã ngửa ra sân, nằm bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, người dân đưa anh Ly Suy C. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến 18 giờ ngày 12-9, nạn nhân đã tử vong.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sở xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.