Chiều 12-8, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị này vừa mới phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP HCM, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy – Cục Hải quan TP HCM và Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển gần 1,6kg cocain từ châu Phi về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.



Số viên nén chứa cocain lấy ra từ ổ bụng của đối tượng bị bắt giữ. Ảnh do Hải quan cung cấp

Trước đó, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã xây dựng kế hoạch số 201 để triển khai các phương án theo dõi, nhận diện, bắt giữ đối tượng là nam hành khách người Senegal, có tên D.H, 39 tuổi trên chuyến bay BL30 về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất.







Đối tượng này đã nuốt tổng cộng 77 viên nén chứa cocain trong bụng nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng. Nhờ đó, đối tượng đã di chuyển trót lọt qua 4 quốc gia.



Số viên nén có trọng lượng lên tới 1,6 kg. Ảnh do Hải quan cung cấp

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau khi đối tượng hoàn tất thủ tục nhập cảnh, lực lượng hải quan đã áp sát đối tượng, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng này không hợp tác mà còn chống đối sự kiểm tra hải quan, buộc các lực lượng chức năng phải khống chế, áp tải đối tượng qua soi chiếu bằng máy soi người. Ngay khi phát hiện có di vật trong ổ bụng, lực lượng chức năng đã bắt giữ, đưa đối tượng đến bệnh viện Quân y 175 để ngăn ngừa tình huống xấu có thể xảy ra, đồng thời sử dụng các biện pháp y khoa để lấy ma túy trong bụng của đối tượng.



Sau hơn 2 ngày đêm canh giữ, vất vả đấu tranh, cơ quan hải quan đã thu giữ được toàn bộ 77 viên ma túy nêu trên. Số ma túy này nếu trót lọt sẽ có giá trên thị trường chợ đen gần 10 tỉ đồng.