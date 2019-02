Người đàn ông sống một mình chết bất thường tại nhà với vết hằn trên cổ

01/02/2019 15:46

Chiều ngày 1-2, tin từ UBND xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện người đàn ông sống một mình chết bất thường tại nhà riêng.

Theo đó, vào trưa ngày 31-1 (tức 26 Tết), người thân tới nhà riêng tìm ông L.V.H.(SN 1961, ngụ thôn Xuân Hội, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc) đã tá hỏa khi phát hiện ông H. đã tử vong ngay trong phòng ngủ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và Công an huyện Hậu Lộc nhanh chóng tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để xác minh, làm rõ vụ tử vong bất thường.

Khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan công an phát hiện trên cổ nạn nhân có 1 vết hằn, nghi có thể nạn nhân bị hung thủ dùng một loại vật dụng siết cổ đến chết. Tại hiện trường, đồ đạc trong nhà cũng bị xáo trộn, một số tài sản bị mất.

Theo chính quyền xã Tiến Lộc, ông H. có vợ và con nhưng đều sinh sống và làm việc trong miền Nam. Thời gian qua, ông H. sống một mình ở nhà.

Hiện, vụ tử vong bất thường đang được Công an Thanh Hóa đang phối hợp với công an huyện và các phòng nghiệp vụ truy tìm kẻ tình nghi để làm rõ nguyên nhân.

Tuấn Minh