Người dân vây bắt tên cướp xe ôm táo tợn

29/01/2019 16:12

Trưa 29-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa (Long An) ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Võ Tấn Thành (SN 1992; quê Đồng Tháp, tạm trú xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An) về hành vi cướp tài sản.



Chiều 28-1, Thành đến cổng khu công nghiệp Tân Đức gặp ông Nguyễn Văn Ẩn (SN 1960; ngụ ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ) chạy xe ôm thuê chở về Đồng Tháp với giá khá cao.

Ông Ẩn lưu thông theo hướng Quốc lộ N2 để đi Đồng Tháp. Vào địa phận ấp 4, xã Long Thành, huyện Thủ Thừa, Thành kêu ông Ẩn dừng lại để đi vệ sinh. Ngay sau khi xuống xe, Thành rút dao khống chế nạn nhân, buộc đưa giấy tờ rồi nổ máy xe bỏ chạy. Nghe tiếng tri hô, dân địa phương đuổi theo bắt giữ đối tượng cùng tang vật và hung khí gây án.

Bước đầu Thành khai để ý thấy ông Ẩn chạy xe máy xịn nên nảy sinh ý định cướp xe, bán lấy tiền xài tết.

H.Minh