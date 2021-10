Ngày 27-10, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội cho biết cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm 21 bị can truy sát nhầm người đi đường xảy ra hồi đầu năm 2021 tại khu vực trước cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).



Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an

Trong số 21 bị can, 17 bị can gồm: Hoàng Thế Anh (SN 2003, trú tại Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Đức M. (SN 2005, trú tại Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Trần Quang Huy (tức Huy "Ổi", SN 2003, trú tại Đống Đa, TP Hà Nội), Nguyễn Khánh T. (tức T. "Tin", SN 2004, trú tại Thanh Xuân, TP Hà Nội) cùng 13 bị can (từ 15 đến 18 tuổi) khác bị VKSND truy tố về tội "Giết người".

Bốn bị can còn lại gồm: Ngô Thành Luân (SN 1997, trú tại Đà Lạt, Lâm Đồng), Lê Duy (SN 1993, trú tại Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Đỗ Xuân Phong (SN 2001, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), Lê Đức Trung (SN 2001, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hung khí mà 2 nhóm thanh thiếu niên sử dụng để giải quyết mâu thuẫn

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 23-2-2021, do mâu thuẫn, nhóm các bị can Ngô Thành Luân, Lê Duy, Đỗ Xuân Phong cùng đồng bọn mang theo hung khí gồm: Kiếm, dao quắm, tuýp sắt đuổi đánh nhóm của Hoàng Thế Anh. Bực tức vì việc bị đuổi đánh, Hoàng Thế Anh đã gọi khoảng 20 người đi trên 15 xe máy đem theo hung khí gồm tuýp nước gắn dao nhọn, dao tông, kiếm, dao mèo, tuýp nước... đi tìm kiếm nhóm Ngô Thành Luân để đánh trả thù.

Khi đến trước cửa Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, gặp một nhóm đi khoảng 6-7 xe máy ngược chiều cầm theo hung khí, Thế Anh phóng một tuýp sắt hàn dao về phía nhóm đi ngược chiều. Sau đó, nhóm thanh, thiếu niên này đuổi theo nhưng bị mất dấu.

Khoảng 1 giờ 18 phút ngày 24-2, nhóm của Thế Anh đi đến gần cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhìn thấy anh Nguyễn Hoàng M. điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Mai H. cùng khoảng 20-30 người điều khiển xe máy đi ngược chiều từ đường Trần Khánh Dư rẽ vào đường Trần Hưng Đạo.

Khi xe máy của anh M. đi qua cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hướng về cây xăng Trần Hưng Đạo, nhóm Thế Anh tưởng nhầm là nhóm Luân nên Huy "Ổi", T. "Tin", Thế Anh nhảy xuống xe chặn giữa đường, sử dụng hung khí chém vào nhóm đi ngược chiều.

Tại đây, nhóm Thế Anh đã dùng tuýp sắt hàn dao chém trúng đầu anh M. khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong do mất máu.