Ngày 1-5, Công an xã Thanh Đức (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết đang thu giữ nhiều hung khí tại một nhà trọ trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, vào chiều 30-4, Công an huyện Long Hồ phối hợp Công an xã Thanh Đức kiểm tra một nhà trọ tại xã Thanh Đức do bà Trần Thị D. (50 tuổi) làm chủ.

Số hung khí phát hiện bên trong túi. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 túi màu đỏ, bên trong chứa 5 con dao tự chế có chiều dài từ 10-100 cm, 2 còng số 8, 4 cây súng, 14 viên đạn và 3 túi ni-lông chứa hoá chất và chất nhựa trắng.

Bà D. khai nhận vào tối 27-4, có 1 nam thanh niên lạ mặt đem chiếc túi nói trên vào gửi tại phòng trọ rồi bỏ đi đến nay chưa quay lại lấy. Bà D. không mở ra xem nên cũng không biết bên trong túi chứa gì.