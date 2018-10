Người phụ nữ 54 tuổi bị đâm chết bằng 2 nhát dao

02/10/2018 11:20

Sáng 2-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) đã phối hợp với các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra về cái chết của bà Huỳnh Thị Hoa (SN 1964; ngụ thôn An Mỹ 1, xã Tam An, huyện Phú Ninh).



Người dân địa phương tập trung tại nhà bà Hoa để lo hậu sự cho nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ khuya 1-10, bà L. (ở sát nhà bà Hoa) đang ngủ thì nghe bà Hoa vừa chạy sang nhà mình vừa la hét kêu cứu. Vì đang ở một mình nên bà L. không dám mở cửa. Tuy nhiên, khi nhìn từ cửa sổ nhà, bà L. thấy bà Hoa vừa trờ tới trước nhà mình thì gục xuống. Lúc này, bà L. gọi điện báo cho cơ quan chức năng và trưởng thôn. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện bà Hoa đã tử vong.

Cơ quan chức năng xác định bà Hoa tử vong bởi 2 nhát dao đâm trước ngực trong đó một nhát trúng tim, một trúng phổi. Rất có thể nạn nhân bị đâm ở khu vực chuồng bò của gia đình mình, khi chạy được khoảng 15 m qua đến nhà bà L. rồi gục chết.

Được biết, bà Hoa không có chồng, bà có một cô con gái hơn 20 tuổi đang làm thuê ở TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam). Cũng theo người dân địa phương, nhà bà Hoa rất khó khăn. Trước khi bị sát hại, bà Hoa có bán một con bò và đã mua một chiếc tủ lạnh cùng một số vật dụng trong gia đình.

Tin-ảnh: Tr.Thường