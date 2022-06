Ngày 6-6, Công an quận Bình Tân, TP HCM đang tạm giữ hình sự bà P.N.L.A. (SN 1966) để điều tra về hành vi "Giết người".

Hiện trường vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, chiều 5-6, người dân nghe tiếng cự cãi giữa bà A. với nam thanh niên (SN 1992) ở con hẻm đường Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân Bình. Khi mọi người chạy ra xem thì phát hiện nam thanh niên nằm gục trên vũng máu.

Thấy nạn nhân đã tử vong nên người dân gọi báo công an.



Nhận được tin báo, Công an quận Tân Bình phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường và bắt giữ nghi can A. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, bà A. khai nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn.