Thi thể một phụ nữ được phát hiện trong lô cao su

Chiều 19-3, Công an huyện Long Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong lô cao su thuộc xã Long Đức, huyện Long Thành.

Trước đó, gần trưa cùng ngày, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ bị trùm kín đầu, nằm sấp, bên cạnh chiếc balo màu đen.

Nghi án mạng, người dân đã trình báo công an. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Long Thành và các đơn vị nghiệp Công an tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Theo Công an huyện Long Thành, người phụ nữ quê ở TP Biên Hoà, tạm trú ở huyện Long Thành. Vụ việc đã được bàn giao Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra.