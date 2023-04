Ngày 6-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Quý (SN 1992; ngụ phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".



Nguyễn Văn Quý và Đinh Thị Mỹ Hạnh

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 27-3, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc 2 đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy nên lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy của Công an thị xã Tân Châu phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang và lực lượng CSGT, trật tự Công an thị xã nhanh chóng đến địa điểm như tin báo để kiểm tra.

Qua kiểm tra, 2 đối tượng khai tên Nguyễn Văn Quý và Đinh Thị Mỹ Hạnh (SN 1991, vợ của Quý). Khám xét trên người đối tượng Quý, công an thu giữ một bọc nilon chứa ma túy đá.

Tang vật

Khám xét nơi ở của vợ chồng Quý, công an tiếp tục thu giữ 3 bọc nilon chứa ma túy đá, tổng trọng lượng ma túy đá công an thu giữ là 15,798 gam. Qua làm việc, Quý khai nhận mua ma túy đá của một đối tượng lạ mặt rồi về cùng vợ chia nhỏ, bán lại cho các con nghiện để kiếm lời.



Hạnh là người tàn tật (2 chân bại liệt) nên được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.