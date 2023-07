Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa (TP Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hương (SN 1975; trú tại xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phạm Thị Hương tại cơ quan công an.

Theo công an, Phạm Thị Hương là lao động tự do. Hương quen biết ông Thắng trú tại thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hoà) do thường xuyên đặt cỗ. Đến tháng 10-2022, Hương bịa ra câu chuyện có vợ chồng chị gái tên Soái, Diễm công tác tại Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội và trường THPT Ứng Hoà A. Những người này có mối quan hệ có thể làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cũng như xin việc làm.



Hương sau đó "gạ" ông Thắng nếu có người thân muốn làm "sổ đỏ", xin việc làm thì chuẩn bị hồ sơ và tiền, vợ chồng Soái, Diễm sẽ làm giúp.

Do tin tưởng nên ông Thắng và 5 người thân khác đã đưa cho Hương số tiền hơn 225 triệu đồng để "chạy việc" và làm "sổ đỏ". Ngoài ra, Diễm còn vay của ông Thắng 230 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên, ông Thắng đều đưa cho Phạm Thị Hương. Tổng số tiền Hương đã nhận của ông Thắng là hơn 455 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hương khai không quen biết cũng như không có ai tên là Diễm và Soái. Việc Hương giới thiệu về Diễm và Soái là để lừa dối ông Thắng và người thân với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền Hương nhận của các nạn nhân, Hương dùng một phần để chi tiêu cá nhân.

Đối với người tự xưng là Diễm liên lạc với ông Thắng qua điện thoại, Hương khai nhận người này là Hoàng Thị Ng. (SN 1975; trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tuy nhiên chưa xác định được chỗ ở, chưa làm việc được với người này.