Công an TP Hà Nội cho biết thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cảnh báo về việc giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng. Đa phần đó là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí.

Vừa qua, Công an huyện Thanh Oai đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 200 triệu đồng với thủ đoạn như trên.

Trước đó, vào ngày 26-8, Công an xã Thanh Mai (huyện Thanh Oai) tiếp nhận đơn trình báo của chị T. (SN 1994; trú tại huyện Thanh Oai) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vay tiền online. Theo đơn trình báo, do có nhu cầu vay tiền, chị T. đã lên mạng internet để tìm kiếm. Sau khi truy cập vào app vay tiền, chị T. có đăng ký vay 30 triệu đồng. Để nhận được tiền, chị được nhân viên hướng dẫn phải đóng thêm tiền mới được giải ngân. Sau đó, chị T. đã gửi gần 200 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng nhưng không lấy được khoản vay. Lúc này chị T. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo là vay tiền nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày thông qua các trang mạng, mạng xã hội, app vay tiền. Những lời mời chào vay tiền với thủ tục nhanh gọn, chỉ cần đóng phí bảo lãnh để giải ngân có thể là "bẫy" của các đối tượng lừa đảo. Nếu có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở, chi nhánh các ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay tiền nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật.