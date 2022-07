Ngày 7-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Nhựt Tùng (SN 1990; ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) về tội "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Nguyễn Nhựt Tùng

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không tiền tiêu xài và trả nợ nên Tùng nảy sinh ý định đi tìm tài sản của người khác lấy trộm.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 21-6, lợi dụng gia đình bà Tiêu Thị Mỹ D. (SN 1984; ngụ huyện Chợ Mới) ngủ say nên Tùng đã cạy cửa, đột nhập vào bên trong lấy trộm 1 laptop, 1 điện thoại, 1 ba lô màu đen và nhiều tài sản khác.

Tang vật và tài sản lực lượng công an thu hồi trong các vụ trộm

Sau đó, Tùng để tất cả tài sản trộm được vào ba lô rồi nhanh chân tẩu thoát. Đến sáng cùng ngày, Tùng đem laptop bán được 800.000 đồng. Trên đường về nhà, Tùng đeo ba lô đã trộm được thì bị bà D. phát hiện giống tài sản mình bị mất trộm. Bà D. đã trình báo công an bắt giữ Tùng.



Tại cơ quan công an, Tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận thêm trước đó vài ngày, Tùng đã thực hiện trót lọt một vụ đột nhập nhà dân lấy trộm nhiều tài sản có giá trị.