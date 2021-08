Ngày 29-8, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà H.T.H. (SN 1973, trú thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 23-8.



Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố bà H.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào tối ngày 23-8, xác định bà H.T.H., là F1 của ca bệnh Covid-19 trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Diễn Kỷ đã thông báo, đến nhà vận động bà H. đi cách ly tập trung. Tuy nhiên, bà H. không chấp hành và đề nghị được cách ly tại nhà.

Mặc dù lực lượng chức năng đã kiên trì vận động, thuyết phục nhưng bà H. không chấp hành và có lời nói, hành vi lăng mạ, tự lột quần áo, dùng tấm gỗ ném, dùng tay cào cấu, giật khẩu trang của các thành viên trong tổ công tác.



Bà H. có hành vi lột quần áo, chống đối lực lượng chức năng khi được yêu cầu đi cách ly.

Công an xã Diễn Kỷ sau đó đã phối hợp với các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã tiến hành cưỡng chế đưa bà H. đi cách ly tập trung theo quy định.