Sáng 4-11, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (52 tuổi, nguyên Bí thư Thị xã Bến Cát), Nguyễn Huy Hùng (51 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Tây Sài Gòn) và Nguyễn Quang Lộc (49 tuổi, nguyên cán bộ cấp dưới của ông Hùng) cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí".

Liên quan tới vụ án, các bị cáo Lê Hoài Linh (47 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát), Nguyễn Thành Luân (39 tuổi, cán bộ dưới quyền Linh), Nguyễn Minh Tâm (42 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã An Tây, thị xã Bến Cát) và Đặng Văn Thọ (50 tuổi, nguyên cán bộ địa chính UBND xã An Tây) bị xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Khanh được đưa đến tòa sau cùng, khi cửa xe mở, bị cáo Khanh được dẫn nhanh về phía phòng xử án. Thấy nhiều phóng viên đưa ống kính về phía mình, bị cáo Khanh nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng vào ống kính. Bị cáo trông gầy hơn khá nhiều so với trước thời điểm bị bắt giữ.

Riêng bà Hồ Thị Hiệp, giám đốc Công ty TNHH Xuất khẩu Thương mại An Tây (Công ty An Tây) đã qua đời vào năm 2016 nên cơ quan tố tụng không truy cứu trách nhiệm. Tòa xác định Ngân hàng BIDV là bị hại trong vụ án. Ngoài ra, tòa cũng triệu tập 9 cá nhân, pháp nhân đến tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, gồm: UBND tỉnh Bình Dương, UBND Thị xã Bến cát, UBND xã An Tây...



Theo cáo trạng, vào năm 2005- 2008, bà Hiệp vay của Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn 72 tỉ đồng. Tài sản thế chấp khi vay gồm 20 ha đất, nhà xưởng, định giá tài sản vào khoảng 80 tỉ đồng. Đến năm 2008, Công ty An Tây không có khả năng trả nợ nên phía ngân hàng đưa vào danh mục nợ xấu, sau đó phải bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ.



Thời điểm này, bị cáo Hùng và bị cáo Lộc đã giao tài sản thế chấp lại cho bà Hiệp tự bán, người mua là ông Nguyễn Hồng Khanh và thành viên gia đình. Khi giao tài sản đảm bảo cho bà Hiệp để bán, không có văn bản thỏa thuận; đồng thời, bị cáo Hùng và Lộc thống nhất để bà Hiệp nhận một khoản tiền mặt từ bán tài sản đảm bảo không đưa vào trả nợ cho ngân hàng theo quy định. Từ năm 2012 đến năm 2015, ông Khanh và bà Hiệp (thông qua Hùng, Lộc) đã làm hợp đồng mua bán tài sản thế chấp 4 lần. Tổng cộng ông Khanh mua được hơn 18 ha đất mà bà Hiệp cầm cố tại BIDV. Cơ quan tố tụng Bình Dương cho rằng vụ mua bán này là sai quy định, quy trình xử lý tài sản thế chấp. Theo kết luận định giá toàn bộ diện tích đất thời điểm chuyển nhượng có giá trị gần 46 tỉ đồng nhưng ngân hàng chỉ thu hồi được hơn 10 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Hùng, Lộc còn lỏng lẻo trong quản lý tài sản thế chấp để sót diện tích 1.689m2 đất trị giá 748 triệu đồng của bà Nguyễn Hiệp Hảo thế chấp cho BIDV Tây Sài Gòn để cho bị cáo Khanh quản lý, sử dụng. Các bị cáo Linh, Luân, Tâm, Thọ biết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 1.689m2 kê khai không đúng với nguồn gốc đất thực tế nhưng vẫn thực hiện các thủ tục và ký xác nhận vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày. Trước khi phiên tòa mở, gia đình bị cáo Nguyễn Hồng Khanh đã gửi đơn kêu oan, cho rằng cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương đã hình sự hóa quan hệ dân sự (mua bán, sang nhượng đất).