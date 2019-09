Ngày 20-9, TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo cùng về tội "Mua bán trái phép, chiếm đoạt vũ khí quân dụng", gồm: Nguyễn Mậu Quốc Cường (24 tuổi; nguyên chiến sĩ Công an phường Tân Phú, quận Cái Răng); Hồ Nhật An Khương (25 tuổi; ngụ tỉnh Bến Tre) và Lê Điền Khắc Huy (33 tuổi; ngụ tỉnh Tiền Giang). Trong đó, Cường bị phạt 3 năm tù; Khương 1 năm 6 tháng tù và Huy 1 năm tù.

Theo cáo trạng, rạng sáng 22-12-2018, Cường trực tại cơ quan, sau đó vào phòng làm việc của ông P.V.D (Phó Trưởng Công an phường Tân Phú) mở tủ lấy khẩu súng quân dụng cùng hộp tiếp đạn, trong đó có 5 viên đạn rồi đem giấu. Sau đó, Cường lên mạng xã hội Facebook rao bán khẩu súng và 5 viên đạn trên thì được Khương đồng ý mua với giá 20 triệu đồng. Cường đi xe khách đến tỉnh Bến Tre giao hàng cho Khương, nhưng Khương chỉ trả 14 triệu đồng cùng 1 cây dao găm và Cường đồng ý.

3 bị cáo tại toà

Khương tiếp tục lên mạng xã hội Zalo đăng bán lại khẩu súng trên. Một tài khoản có tên "Hoa Anh Túc" đồng ý mua với giá 65 triệu đồng nhưng cả 2 bên chưa đồng ý phương thức giao hàng. Khương nhờ Huy làm trung gian bán khẩu súng trên sẽ chia cho 5 triệu đồng và Huy đã đồng ý. Người mua đã chuyển vào tài khoản của Huy 65 triệu đồng, khẩu súng được Huy gửi đến TP Hà Nội. Ngày 9-3, Công an phường Phương Nam (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) qua tuần tra đã phát hiện khẩu súng trên, có hộp tiếp đạn nhưng không có đạn bên trong. Khẩu súng đã được bàn giao lại cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ để tiếp tục làm rõ.

Tại toà, Cường khai do nợ nần và làm ăn thua lỗ nên nảy sinh ý định trộm cắp tang vật được cất giữ tại phòng làm việc của D. Tuy nhiên, khi mở tủ chỉ thấy số tiền tang vật ít, và nhìn thấy khẩu súng quân dụng hiệu CZ83 cùng 1 hộp tiếp đạn có 5 viên đạn nên đã lấy lên mạng rao bán. Còn Khương sau khi mua súng từ Cường và bán lại, thu lợi 60 triệu đồng đã đưa cho mẹ cất giữ và nói đây là tiền bảo hiểm thai sản của vợ. Riêng Huy khai do cần tiền mua sữa cho con nên nhận lời làm trung gian bán súng để nhận huê hồng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là gây nguy hiểm cho xã hội, Cường là chiến sĩ công an biết rõ quy định nhưng vẫn bất chấp lấy súng của chỉ huy đem bán chỉ vì áp lực nợ nần. Tuy nhiên, các bị cáo thành khẩn khai báo nên tòa đã tuyên mức án như trên. Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính sung vào công quỹ.