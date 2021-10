Sáng 21-10, Công an TP Hải Phòng cho biết nguyên nhân khiến hai nhóm thanh niên hỗn chiến tại khu vực cổng ra vào Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) vào chiều 20-10 do mâu thuẫn trong hoạt động thu mua phế liệu khiến 1 người tử vong, 4 người khác bị thương.



Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến vào sáng 21-10

Theo thông tin ban đầu của Công an TP Hải Phòng, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 15 phút, có khoảng gần 20 đối tượng đã tham gia vụ hỗn chiến kinh hoàng bằng dao kiếm, gậy gỗ, gậy bóng chày.



Nguyên nhân ban đầu được xác định do nhóm đối tượng vào công trường khu du lịch quốc tế Đồi Rồng thu mua phế liệu (sắt vụn) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhóm bảo vệ của Công ty Trung Thành (bảo vệ vòng ngoài khu du lịch).

Một nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập một số đối tượng là bảo vệ của Công ty Trung Thành để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Lực lượng chức năng cũng bước đầu lên danh sách các nhà thầu, công ty bảo vệ làm đang làm việc tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng để phục vụ công tác điều tra.

3 chiếc ôtô được bỏ lại hiện trường vụ hỗn chiến

Vết máu vương tại hiện trường

Đồ vật, vật dụng cá nhân tại hiện trường vụ hỗn chiến

Có đối tượng bỏ cả giày, tất tháo chạy.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, sáng 21-10, lực lượng chức năng tiếp tục công tác khám nghiệm, điều tra tại hiện trường xảy ra vụ hỗn chiến. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy còn nhiều vết máu loang lổ, hung khí mà các đối tượng vứt lại trên mặt cỏ trước cổng khu du lịch quốc tế Đồi Rồng.



Lực lượng chức năng đã niêm phong 3 chiếc ôtô liên quan tại hiện trường.

Công an TP Hải Phòng thông tin thêm Công an quận Đồ Sơn, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng hiện đang tập trung lực lượng xác minh, làm rõ và truy bắt các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến khiến 5 người thương vong để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.