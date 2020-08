Ngày 25-8, VKSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), và Vũ Trọng Hải, nguyên kế toán trưởng PVOil, cùng về tội danh Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Việc truy tố các bị can là diễn biến mới trong vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại PVOil, thuộc giai đoạn 2 vụ Hà Văn Thắm gây thất thoát tiền của Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank).



Bị can Nguyễn Xuân Sơn (đeo kính) và Vũ Trọng Hải - Ảnh: Công an cung cấp

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2009 - 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank, là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, PVOil mở hai tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) và ký 7 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại OceanBank chi nhánh TP HCM. PVOil đã giao dịch toàn bộ lượng tiền thanh toán và tiền gửi có kỳ hạn lên đến gần 3.000 tỉ đồng qua OceanBank.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, chủ tịch HĐQT OceanBank, Nguyễn Xuân Sơn nguyên tổng giám đốc OceanBank giai đoạn 2009-2010, và Nguyễn Minh Thu, nguyên tổng giám đốc Oceanbank 2011-2014, đã chi lãi ngoài huy động vốn trái quy định cho khách hàng của ngân hàng này.

Bị cáo Thu khai Thu chi lãi ngoài không kỳ hạn cho Sơn, và Hải 15 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi đối chiếu với lịch trình công tác và bảng kê các khoản tạm ứng tiền chi lãi ngoài, VKSND Tối cao xác định trong giai đoạn năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Thu đã đưa tiền lãi ngoài cho Nguyễn Xuân Sơn 3 lần, tổng 1,9 tỉ đồng và 4 lần đưa cho Vũ Trọng Hải với số tổng số tiền 2,1 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Xuân Sơn khai số tiền nhận được hiện đã sử dụng chi tiêu mục đích cá nhân. Ông Sơn cũng nộp lại toàn bộ số tiền này. Nguyên kế toán trưởng của PVOil khai đã sử dụng 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản cho một người cháu của ông Sơn tại Thanh Hóa để xây dựng nhà thờ. Số tiền còn lại Hải khai đưa cho thủ quỹ tiếp nhận, theo dõi chi đối ngoại, tiếp khách, lễ, tết... theo yêu cầu của Nguyễn Xuân Sơn.

Trong quá trình điều tra, các bị can Hải, Sơn thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Ngoài ra, bị can Sơn đã nộp 1,9 tỉ đồng số tiền đã chiếm đoạt; bị can Hải nộp 300 triệu/2,1 tỉ đồng đã chiếm đoạt.