Ngày 13-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Lâm (SN 1995, ngụ thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội "tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép". Đồng thời, tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra và lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật.



Theo thông tin xác minh, vào 15 giờ ngày 2-4, Nguyễn Thành Lâm được một người Việt Nam liên hệ thuê đón 9 người Trung Quốc vừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đưa vào Quảng Trị. Sau khi đón 9 người Trung Quốc theo yêu cầu. Lâm thuê taxi đi từ Hà Nội vào TP Đồng Hới (Quảng Bình) lúc 7 giờ ngày 3-4 và đưa số người này vào nghỉ tại nhà nghỉ N.H thuộc phường Nam Lý, TP Đồng Hới.

Đến 24 giờ ngày 4-4, Lâm đưa 9 người Trung Quốc di chuyển qua nhà nghỉ B.M (phường Đồng Phú, TP Đồng Hới) để nghỉ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Theo dự kiến của Lâm, khoảng 0 giờ 30 ngày 6-4, sẽ đưa 9 người này rời nhà nghỉ B.M di chuyển vào Quảng Trị.



Công an phường Đồng Phú và Công an TP Đồng Hới đã kịp thời phát hiện và tạm giữ toàn bộ số người trên để làm rõ. Vụ việc được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tiếp nhận, xử lý.

Bước đầu, Nguyễn Thành Lâm khai nhận là biết rõ số người Trung Quốc này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Quá trình đi từ Hà Nội và Quảng Bình thì Lâm cũng đã nhận được số tiền 25 triệu đồng do một đối tượng khác thuê. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thu thập được những tài liệu, chứng cứ có liên quan về hành vi "tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép".

Theo Sở Y tế Quảng Bình, qua 2 lần xét nghiệm, toàn bộ số người Trung Quốc và Nguyễn Thành Lâm đều âm tính với SARS-CoV-2.

Công an tỉnh Quảng Bình cũng đang tiến hành lập hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính và tiến hành các thủ tục trục xuất số công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép theo đúng quy định.