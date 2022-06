Công an quận Gò Vấp ngày 4-6 đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM lấy lời khai Nguyễn Huỳnh Ý (SN 2005, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra, rạng sáng cùng ngày, anh N.A.K. (SN 2004, ngụ quận Gò Vấp) đang ở trong nhà trên đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp thì nghe tiếng la hét phía dưới.

Căn nhà tại quận Gò Vấp, nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm

Anh K. chạy xuống xem thì thấy Ý dùng dao đâm chị N.N.H.Y. (SN 2006, ngụ căn nhà trên). Gây án xong, Ý lên xe máy tẩu thoát. Chị Y. được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ. Biết không thể trốn thoát, Ý đã đến công an đầu thú về hành vi đâm chết người của mình.

Tại trụ sở công an, Ý khai nhận mình với chị Y. là vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Do mâu thuẫn trong tình cảm nên chị Y. bỏ về nhà người thân ở quận Gò Vấp ở và xảy ra vụ việc như trên.