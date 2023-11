Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, bị can Đặng Phương Hoài Tâm, Trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố tội Tham ô tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bị can Tâm được bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tin tưởng giao nhiều tài sản.



Bị can Trương Mỹ Lan thời điểm chưa bị khởi tố. Ảnh: Vạn Thịnh Phát

Theo lời khai của Tâm, từ khoảng năm 2013, 2014, Tâm được phân về nhóm quản lý, theo dõi các tài sản của tập đoàn, trong đó có cả những tài sản riêng lẻ của bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đến năm 2017, Tâm được giao phần việc theo dõi dư nợ tại Ngân hàng SCB liên quan đến các tài sản trên; đồng thời cùng một nhân sự khác theo dõi, cập nhật danh sách tài sản riêng lẻ và thêm phần thông tin dư nợ như: Tên công ty vay, số tiền vay, ngày giải ngân, tài sản đảm bảo, dư nợ, hạn vay, tên chi nhánh vay… Đến đầu năm 2020, Tâm được bổ nhiệm Phó Văn phòng HĐQT phụ trách toàn bộ công việc của văn phòng.

Theo kết luận điều tra, Tâm xác nhận bản thân đã từng quản lý thông tin, dư nợ liên quan tại SCB đối với 98 tài sản loại Nhà ở, đất ở tại TP HCM và 28 tài sản loại Đất nông nghiệp ở quận 9 (TP Thủ Đức, TP HCM). "Tâm biết những tài sản này được thế chấp cho các khoản vay SCB"- kết luận điều tra nêu.

Trong khi đó, lời khai của bà Trương Mỹ Lan cho biết nữ chủ tịch này giao Hoài Tâm theo dõi các bất động sản riêng lẻ, để biết tài sản nào đã đưa vào vay ngân hàng, tài sản nào chưa đưa vào vay; quản lý theo dõi danh sách các công ty/cá nhân đứng tên tài sản, đứng tên khoản vay.

Ngoài ra, chủ tịch Vạn Thịnh Phát cũng giao Tâm phụ trách các nhân viên để thực hiện các thủ tục pháp lý, nhằm thành lập các công ty cung cấp cho bị can Nguyễn Phương Anh, cựu phó tổng giám đốc Công ty Penninsula, khi cần để làm hồ sơ vay vốn SCB.

Năm 2022, Tâm được bị can Lan tin tưởng cho xem danh sách tài sản của nữ chủ tịch đang thế chấp tại SCB và yêu cầu Tâm kiểm tra lại thông tin đối với từng tài sản, để xem có nhầm lẫn, có tài sản nào không được trả lại khi đã tất toán khoản vay hay không.

Theo kết luận điều tra, bị can Tâm đã quản lý, sử dụng 126 tài sản, theo dõi dư nợ của các tài sản này, phối hợp cùng các nhân sự khác hợp thức hàng trăm hồ sơ vay vốn cho nhóm Vạn Thịnh Phát.

Cơ quan điều tra Bộ Công an cáo buộc hành vi của Tâm liên quan trực tiếp hành vi phạm tội của bị can Trương Mỹ Lan, phải liên đới chịu trách nhiệm đối với số tiền 171.000 tỉ đồng mà chủ tịch Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt của SCB và số tiền thiệt hại hơn 57.000 tỉ đồng.