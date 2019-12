Ngày 17-12, Công an quận Tân Bình, TP HCM cho biết vừa phối hợp cùng Công an quận 12 bắt giữ 2 nghi can liên quan đến vụ cướp táo tợn trên địa bàn. Ngoài ra, công an đang truy bắt 1 số đối tượng khác là đồng bọn của 2 nghi can này.



Một nghi can bị lực lượng công an bắt giữ

Theo điều tra bước đầu, khoảng 3 giờ ngày 13-12, chị N.T.K.T. (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình) điều khiển xe tay ga về nhà hướng từ đường Trường Chinh về đường Nguyễn Sỹ Sách (phường 15, quận Tân Bình). Đến hẻm 87 đường Nguyễn Sỹ Sách thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy hiệu Raider từ phía sau vượt lên chặn lại.

Hình ảnh 2 đối tượng cướp tài sản chị T ở quận Tân Bình

Chị T. hoảng sợ bỏ chạy kêu cứu người dân. Lúc này, một đối tượng lấy xe của chị T. bỏ chạy, tên còn lại dùng bình xịt hơi cay tấn công chị T. để cướp luôn chiếc lắc vàng.



Video: Hai đối tượng thực hiện vụ cướp táo tợn ở quận Tân Bình

Tiếp nhận trình báo của chị T., Công an quận Tân Bình nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng.

Trước đó, khoảng 2 giờ 45 phút ngày 13-12, chị N.T.N.L. (24 tuổi, quê An Giang, tạm trú quận 12) điều khiển xe SH đi trên đường thuộc khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12 thì bị 2 đối tượng đi xe máy hiệu Raider từ phía sau vượt lên ép sát để cướp xe. Bị chống trả quyết liệt, tên ngồi sau dùng tay giật giỏ xách của chị L.

Người dân nghe tiếng tri hô liền chạy đến hỗ trợ thì 1 đối tượng hất hàm đe doạ. Thực hiện vụ cướp bất thành, bọn chúng dùng bình xịt hơi cay tấn công chị L. rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận 2 vụ cướp trên, Công an quận Tân Bình phối hợp với Công an quận 12 vào cuộc điều tra. Xác định 2 vụ cướp có thể liên quan đến một băng nhóm đang hoạt động ở TP HCM nên công an đã lên kế hoạch truy xét. Đến nay, lực lượng công an đã bắt được 2 đối tượng thực hiện 2 vụ cướp trên.