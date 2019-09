Ngày 2-9, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết sức khỏe của anh Nguyễn Hoài An (SN 1995, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) hiện là bảo vệ Cơ sở cai nghiện ma túy (thuộc sở Lao Động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang) đang nằm điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy đã qua cơn nguy kịch.

Theo nguồn tin, chiều 28-8, Nguyễn Trung Trực (SN 1995, cũng là bảo vệ cùng với An về phòng thay đồ). Tại đây, Trực lấy khẩu súng bắn đạn cao su tháo đạn ra đùa với An. Sau đó, Trực lắp hộp tiếp đạn cho vào bao súng nhưng vẫn tiếp tục giỡn. Lúc này, súng đã mở khóa an toàn. Trực đưa súng trước trán An và bất ngờ siết cò làm súng nổ. An bị bất tỉnh và ra nhiều máu. Trực truy hô và đưa An đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Rất may, bác sĩ đã phẫu thuật kịp thời nên An đã qua cơn nguy kịch.