Ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Hồ Văn Cường (SN 1975; ngụ xã Phú Long, huyện Phú Tân) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị can Hồ Văn Cường

Cán bộ công an lấy lời khai bị can Hồ Văn Cường

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, chiều 8-10, sau khi uống rượu cùng vài người bạn, Cường nhớ lại ở trong xóm có bé N. (SN 2013), cha mẹ đi làm ăn xa nên ở nhà với bà nội.

Lợi dụng bà nội của N. vắng nhà, Cường nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé. Cường đi bộ đến nhà N. thì thấy bé đang nằm ngủ trên sàn.

Cường liền giở trò đồi bại với bé N. Do sợ bị Cường đánh nên N. không dám tri hô. Sau khi xâm hại nạn nhân, Cường đi về nhà.

Sự việc được N. kể lại cho mẹ và bà nội. Sau đó, gia đình N. đã làm đơn tố giác hành vi của Cường.