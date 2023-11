Bức xúc về kẻ gian mượn danh đi lừa đảo, vừa qua, nghệ sĩ cải lương Châu Thanh đã livestream nêu sự việc khiến anh đau đầu.

Trong livestream, nghệ sĩ Châu Thanh cho biết tối 20-11, vợ anh là nghệ sĩ Ngọc Huyền Châu nhận được một cuộc điện thoại xưng là ca sĩ P.T.

Người này cho biết đang có 1000 phần quà mỗi phần trị giá 350.000 đồng muốn tặng bà con nghèo rồi nhờ vợ chồng nghệ sĩ Châu Thanh chuyển đến nơi cần.

Vợ chồng nghệ sĩ Châu Thanh đã giới thiệu chuyển quà đến một ngôi chùa ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), sau đó kẻ gian yêu cầu sư thầy chuyển khoản trước 18 triệu đồng. Nghi ngờ nên sư thầy từ chối.

Người xưng là ca sĩ P.T. liên lạc lại với nghệ sĩ Châu Thanh nói sư thầy bận và nhờ giới thiệu đến cơ sở từ thiện khác. Vợ chồng nam nghệ sĩ giới thiệu đến Trại phong Bến Sắn (Bình Dương) và Trại phong Bình Minh (Đồng Nai). Do được nói quen với nghệ sĩ Châu Thanh nên đại diện Trại phong Bình Minh đã bị lừa và chuyển khoản 20 triệu đồng.

Nghệ sĩ Châu Thanh livestream cảnh báo bị mượn danh

Vợ chồng nghệ sĩ Châu Thanh liên lạc ca sĩ P.T. thì được biết ca sĩ đang ở TP HCM và không làm từ thiện trong thời gian này.

Nghệ sĩ Châu Thanh ngao ngán: "Nghe tin người khác muốn giúp đỡ những người kém may mắn, vợ chồng tôi rất biết ơn và mừng nên giới thiệu đến nơi cần giúp. Không ngờ kẻ gian đã lợi dụng tên tuổi chúng tôi để lừa đảo những cơ sở từ thiện. Vợ chồng tôi xin lỗi những cơ sở đã bị làm phiền và bị lừa, chúng tôi sẽ sớm bù lại những khoản tiền mà người xấu đã lừa đảo".

Cũng với chiêu thức giả danh, Lâm Ngọc Yến (SN 1988, quê Cà Mau) vừa bị Công an quận 1 bắt giữ do lừa đảo 98 triệu đồng.

Yến lên mạng xã hội vào facebook cá nhân ca sĩ T.Q.A. thấy được số điện thoại của anh Nguyễn Ngọc T. (quản lý ca sĩ T.Q.A) nên nảy sinh ý đồ xấu. Yến lập 2 tài khoản mạng xã hội mang tên ca sĩ T.Q.A rồi giả là ca sĩ nhắn tin cho anh T. trao đổi về việc du lịch Thái Lan.

Sau đó, Yến nhờ anh T. chuyển khoản vào tài khoản chỉ định thanh toán tiền vé may bay. Để anh T. không nghi ngờ, Yến làm giả lệnh chuyển tiền nói đã chuyển 100 triệu đồng trả cho anh.

Lâm Ngọc Yến

Thấy dễ lừa, Yến tiếp tục nhắn cho anh T. nhờ chuyển thêm tiền. Nghi ngờ bị lừa đảo nên anh T. đã báo công an.

Được biết, Yến là đối tượng nghiện ma túy nặng, từng bị TAND TP Vinh (Nghệ An) xử phạt 33 tháng tù nhưng hoãn thi hành án do đang mang thai. Sau đó, Yến tiếp tục bị TAND TP Huế xử phạt 8 năm tù cũng với hành vi lừa đảo và tiếp tục hoãn thi hành án do đang mang thai.

Người này còn bị Công an tỉnh Cà Mau truy nã. Khi anh T. tố cáo, Công an quận 1 đã điều tra và bắt theo lệnh truy nã, bàn giao cho Công an tỉnh Cà Mau.

Ngoài hai vụ việc này, trước đó rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng bị giả danh đi lừa đảo. Trong đó, ca sĩ T.H., ca sĩ L.H., diễn viên N.L. cùng hàng loạt người nổi tiếng khác đã bị mượn danh lừa tiền.