Ngày 5-4, Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa phát hiện 16 người có hành vi sử dụng chất ma túy trong quán karaoke trên địa bàn.



Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, cơ quan công an phát hiện tại quán karaoke Phượng Phi Thường, tại khối Tân Đông, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, có một nhóm thanh niên thường tổ chức "bay lắc", trong đó Vũ Văn Khánh (SN 1994) và Lê Hữu Huy (SN 1977), cùng trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tổ chức sử dụng ma túy trái phép.

Nhiều cô gái trẻ tham gia sử dụng ma túy tại quán karaoke. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi xác định các đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Phượng Phi Thường, cơ quan công an đã huy động 52 cán bộ, chiến sĩ chia làm 2 tổ công tác tiến hành kiểm tra đột xuất các phòng hát tại quán karaoke trên.



Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 16 nam nữ thanh niên đang "bay lắc" ở phòng số 2 (tầng 1); thu giữ 1,62 g ma túy loại ketamin và 1 bộ đồ sử dụng ma tuý. Qua test nhanh, cả 16 đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Bước đầu, Công an thị xã Hoàng Mai đã tạm giữ 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Vũ Văn Khánh; Lê Hữu Huy; Lê Công Quý (SN 1992, trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum); Vũ Văn Sơn (SN 1990, trú phường Nam Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Thế Nam (SN 1993, trú xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Đồng thời, công an đang làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của 11 đối tượng còn lại.