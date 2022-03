Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết thông tin trên tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM chiều 28-3.



Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP HCM, thông tin tại buổi họp báo chiều 28-3

Theo thượng tá Hà, những hành vi các đối tượng lợi dụng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đăng tải thông tin sai sự thật; buôn bán hàng giả, hàng cấm. Thậm chí có vụ án xuất phát từ mâu thuẫn, thách đố trên mạng xã hội đã hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến hành vi giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tư nơi công cộng… đã bị công an thành phố phát hiện, xử lý.

Trước thực trạng trên Ban Giám đốc Công an thành phố đã tham mưu Bộ Công an thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao. Bên cạnh đó, Công an thành phố luôn chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện làm tốt công tác nắm tình hình và thực hiện một số nội dung giải pháp trọng tâm.

Trong đó, yêu các đơn vị nắm tình hình trên không gian mạng, quan tâm đẩy mạnh sử dụng mạng xã hội trong tuyên truyền pháp luật, cải cách hành chính, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngoài ra, công an thành phố cũng phối hợp chặt chẽ Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM xác minh xử lý nghiêm các hành vi sử dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật, tung tin giả, chia sẻ thông tin sai sự thật. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lập trung lập án, đấu tranh xử lý nghiêm các vụ việc có tính chất phức tạp.

Vừa qua, Công an thành phố đã làm việc các trường thành viên của Đại học Quốc gia TP và mong muốn phối hợp Đại học Quốc gia TP HCM trong nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để nắm tình hình không gian mạng. Đồng thời, đào tạo đội ngũ cán bộ công an thành phố có trình độ công nghệ thông tin để xử lý.