Ngày 8-5, Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý vi phạm tại quán bar Paradise 89 Club trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.



Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 7-5, công an kiểm tra đột xuất địa điểm trên. Qua test nhanh, có 6 khách dương tính với ma túy.

Bar Paradise 89 Club có nhiều vi phạm

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhiều lỗi với quán bar Paradise 89 Club như kinh doanh quá giờ quy định, bố trí hàng hóa cản trở lối thoát nạn... Ngoài ra, công an quận Tân Phú tiếp tục sàng lọc những đối tượng liên quan và làm rõ những sai phạm của quán bar để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an quận Tân Phú cho biết cơ quan này tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Tới đây sẽ đẩy mạnh triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội, đặc biệt là những nơi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an đưa nhiều người về trụ sở làm việc

Công an quận Tân Phú chỉ đạo các đội nghiệp vụ có liên quan phối hợp với Công an các phường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (như quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn,…) nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, bắt, xử lý các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.