Liên quan đến vụ phát hiện 50 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh "chui", tá túc trên địa bàn quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm, đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hà Nội) đã chia sẻ về phương thức, thủ đoạn vượt biên trái phép cũng như mục đích của nhóm đối tượng này khi vào Việt Nam.



Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Các đối tượng này đều sử dụng chung một phương thức chia thành nhóm nhỏ lẻ, lợi dụng đêm tối để vượt biên qua đường mòn, lối mở, sau đó thuê ôtô, di chuyển về tập kết về địa bàn Hà Nội và lưu trú tại các căn hộ homestay.



Theo khai nhận ban đầu của số đối tượng này thì mục đích nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm qua rao vặt, quảng cáo, tìm kiếm công việc trên mạng internet.

Trong khoảng 10 ngày nhập cảnh trái phép, nhóm người này chia thành nhiều nhóm nhỏ để tránh sự chú ý và liên tục thay đổi chỗ ở. Chỉ khi tìm chọn được các căn hộ ở chung cư Florence (tòa nhà cao cấp, mới được đưa vào sử dụng), cả nhóm mới kéo đến ở.



Đại tá Hoàng Văn Chính, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội, cho biết thời gian gần đây, trên địa bàn toàn quốc nói chung và Hà Nội nổi lên tình trạng người nước ngoài (đa số là người Trung Quốc) nhập cảnh trái phép nhằm mục đích tìm kiếm việc làm. Lợi dụng sự thuận lợi và phát triển Intenet tại Việt Nam để kinh doanh tài chính, hoạt động công nghệ cao, cá cược, đánh bạc trên không gian mạng hoặc là qua Hà Nội để đi vào các tỉnh phía Nam hay sang Campuchia...



Xác định hoạt động nhập cảnh trái phép của người nước ngoài là một trong những nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn thủ đô, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Thành ủy, UBND TP Hà Nội, ngay từ khi có chủ trương về hạn chế nhập cảnh, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai các chủ trương, biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý hoạt động nhập cảnh trái phép

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Công an Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, nắm các cơ sở lưu trú, tập trung vào các địa bàn trọng điểm như khu căn hộ cho thuê, khu căn hộ cao cấp, để phát hiện các đối tượng này. Đồng thời, cơ quan công an cũng xử lý nghiêm các trường hợp người Việt Nam giúp đỡ, tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép tại Việt Nam.