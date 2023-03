Ngày 28-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 7 đối tượng về tội hủy hoại tài sản, gồm: Lê Thanh Tân, Lê Hoàng Khang, Thạch Ngọc Hoài, Danh Chí Thanh, Lê Hoàng Tuấn Kiệt, Sơn Hoàng Khan và Trần Văn Lâm.

Các đối tượng có tuổi đời từ 17 đến 23 tuổi, đến từ 2 tỉnh Đồng Tháp và Kiên Giang.

Trước đó 2 ngày, nhóm đối tượng này cầm mã tấu, dao, kiếm xông vào một điểm hội chợ đang diễn ra tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa để yêu cầu đơn vị tổ chức phải đóng tiền "bảo kê" thì mới cho hoạt động.

Để thị uy và hù dọa những người tổ chức hội chợ, nhóm đối tượng đã dùng hung khí mang theo đập phá đồ đạc, tài sản tại các quầy hàng hội chợ. Công an xã Đức Hòa Hạ phối hợp với Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đức Hòa bắt giữ các đối tượng và thu giữ các hung khí.

Theo Công an huyện Đức Hòa, các đối tượng này hiện sinh sống rải rác ở huyện Đức Hòa và các địa bàn giáp ranh TP HCM.