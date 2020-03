Ngày 17-3, Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng trộm chó và tiêu thụ chó do trộm cắp, gồm: Nguyễn Hoàng Hải (SN 1986), Nguyễn Quốc Dũng (SN 1989), Võ Đình Trọng (SN 1986), Nguyễn Trọng Huy (SN 1963), Trần Văn Mười (SN 1990) cùng trú tại xã Nghi Trung về hành vi câu trộm chó và Nguyễn Thị Luyện (SN 1969), trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc về hành vi tiêu thụ chó do trộm cắp.



Nhóm dùng bả bắt trộm chó tại cơ quan công an - Ảnh: N. Phê

Trước đó, từ đầu tháng 2-2020 đến nay, tại nhiều khu dân cư của huyện Nghi Lộc và các huyện, thành thị giáp ranh liên tục xảy ra hiện tượng chó, mèo chết đồng loạt do bị đánh bả. Khi chó, mèo chết, các đối tượng liền đi xe máy thu gom.

Khi bị người dân phát hiện, truy đuổi, các đối tượng sẵn sàng dùng hung khí mang theo chống trả quyết liệt để thoát thân.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện các nhóm dùng bả bắt trộm chó, mèo

Sau nhiều thời gian điều tra, mật phục, vào rạng sáng ngày 16-3, tại xóm Thượng Thọ, xã Nghi Hoa, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an xã này mật phục, bắt quả tang hai đối tượng: Nguyễn Hoàng Hải và Nguyễn Quốc Dũng đang có hành vi bán chó vừa đánh bả được cho bà Nguyễn Thị Luyện.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt các đối tượng khác trong ổ nhóm. Khám xét tại nhà các đối tượng, đã thu giữ gồm 12 con chó các loại, 3 súng tự chế, 3 cây kiếm, 1 túi bả chó…

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 2-2020 đến nay, các đối tượng gây ra hơn 100 vụ dùng bả để trộm chó trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Đô Lương, TP Vinh và thị xã Cửa Lò.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.