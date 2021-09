Ngày 11-9, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp hợp với cơ quan chức năng vừa phát hiện gần 10 người sử dụng trái phép chất ma túy.



Nhóm nam, nữ bị lực lượng chức năng phát hiện - Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 10-9, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra cư trú tại nhà bà L.T.L. (trú tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) thuê nhà của ông N.V.T. (trú tại xã Tiền Phong). Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong 3 phòng có 9 nam nữ thanh niên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, 3 trong 2 phòng đều được trang bị loa, đèn nháy, đèn laze, máy chiếu, đĩa sứ, đèn khò... phục vụ cho việc "bay lắc". Qua test nhanh chất ma túy, kết quả 8 người dương tính với chất ma túy (3 nam, 5 nữ).

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an xã Tiền Phong, Công an huyện Yên Dũng lập biên bản kiểm tra hành chính, tạm giữ đồ vật, tài liệu và đưa các đối tượng về Công an huyện Yên Dũng tiếp tục đấu tranh làm rõ.