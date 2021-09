Ngày 3-9, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết Công an TP Phủ Lý đã lập biên bản, tạm giữ 8 phương tiện xe máy để củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh niên về hành vi điều khiển phương tiện giao thông lạng lách, đánh võng trên đường gây mất an ninh trật tự.



Nhóm thanh niên bị công an bắt giữ - Ảnh" Công an Hà Nam

Trước đó, vào đêm 2-9, qua tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Phủ Lý và Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện, ngăn chặn một nhóm khoảng 20 thanh niên đang tụ tập, tổ chức đi xe lạng lách, đánh võng gây rối trật tự công cộng tại đường Đinh Tiên Hoàng.

Khi thấy lực lượng chức năng, khoảng 20 thanh niên đã bỏ chạy theo nhiều hướng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 người.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã hẹn nhau trước đó qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook để tụ tập tổ chức "đua xe", lạng lách, đánh võng.

Theo Công an TP Phủ Lý, nhóm thanh niên này có hộ khẩu thường trú chủ yếu tại huyện Thanh Liêm và TP Phủ Lý, nhiều trường hợp trên không có giấy phép lái xe.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Phủ Lý tiếp tục điều tra, làm rõ.