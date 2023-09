Ngày 25-9, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết đơn vị vừa truy xét, triệu tập gần 20 thanh, thiếu niên liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng, vô cớ ném chai thủy tinh gây trọng thương người dân.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an quận Hà Đông nhận được thông tin về việc đêm 21, rạng sáng 22-9, tại địa bàn phường Mộ Lao có một nhóm thanh thiếu niên di chuyển bằng xe máy không đeo biển kiểm soát, mang theo hung khí gồm: Đao, tuýp sắt, vỏ chai bia.... phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét, bấm còi gây mất an ninh trật tự.

Khi gặp những người dân đi đường, mặc dù không quen biết, không có mâu thuẫn nhưng nhóm này vẫn manh động ném vỏ chai thủy tinh vào người dân, gây thương tích.

Sau liên tục 2 ngày đêm rà soát, áp dụng liên hoàn các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 24-9, lực lượng chức năng bắt giữ được 14 người liên quan. Nhóm này đều đang ở độ tuổi rất trẻ từ 14 đến 18 tuổi.

Công an xác định, ngày 21-9, Đ.T.A. (trú tại Hà Nội) nhắn tin trên mạng xã hội qua ứng dụng Messenger "chửi nhau" với một người không quen biết có tên Facebook là "Na Tra" và hẹn tối cùng ngày sẽ gặp và đánh nhau tại khu vực quận Hoàng Mai.

Sau khi hẹn với "Na Tra", Đ.T.A. nhắn tin lên nhóm "Trẻ 7.0" trên mạng xã hội Facebook rủ các thanh thiếu niên trong nhóm hẹn nhau tập trung tại bãi đất trống ở khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) để đi tìm đánh nhóm "Na Tra".

Nhóm này sau đó xuất phát từ thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ), chuẩn bị 2 két vỏ chai bia mang đến tụ tập tại khu đô thị Thanh Hà rồi đi khoảng 10 xe máy, cầm theo hung khí, di chuyển qua nhiều tuyến phố và có hành vi gây rối trật tự công cộng, như: Phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét, bấm còi, giơ hung khí lên trời để thị uy…

Do không tìm được nhóm "Na Tra" nên khi gặp những người dân đi đường, thấy ai mà nhóm này nghi ngờ là nhóm "Na Tra" thì lập tức ném vỏ chai bia vào người đó rồi bỏ chạy.

Theo công an, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 22-9, khi nhóm này đi đến đoạn đường Nguyễn Văn Lộc thuộc phường Mộ Lao (quận Hà Đông) thì một người trong nhóm này ném vỏ chai bia trúng vào vùng mặt anh H.B.C. (SN 1995; trú tại phường Mộ Lao) đang điều khiển xe máy đi ngược chiều khiến anh C. bị thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 người về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Số còn lại, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an quận Hà Đông bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục, chờ xử lý.

Hiện, Công an quận Hà Đông tiếp tục củng cố hồ sơ và xem xét, đề nghị xử lý những người liên quan theo quy định.