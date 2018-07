Nhốt nữ công nhân trong phòng trọ rồi phóng hỏa

28/07/2018 16:18

Sự việc xảy ra tại phòng trọ ở nhà số 40, đường số 4, khu phố 6, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM vào trưa 28-7. Hiện nghi can Nguyễn Xuân Phong (38 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, tạm trú địa chỉ trên) đang điều trị tại Bệnh viện quận Thủ Đức dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.



Theo điều tra ban đầu, Phong và chị V.T.V. (35 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, là công nhân tại quận Bình Tân) quen nhau thông qua mạng xã hội. Sau đó, cả hai nhiều lần hẹn gặp gỡ đi chơi với nhau.

Sáng cùng ngày, Phong lên phòng trọ chị V. để đón chị này đi chơi rồi xuống phòng trọ của Phong. Khi đang ngồi nói chuyện, Phong bất ngờ đứng bật dậy, miệng nói lảm nhảm rằng trong phòng có ma. Sau đó, nam thanh niên khống chế chị V. nhốt trong phòng rồi khóa cửa.

Phong lấy quần áo, giấy tờ chất thành đống trước cửa phòng trọ và châm lửa đốt. Nạn nhân liên tục cầu xin Phong mở cửa để thoát ra ngoài nhưng đối tượng này chỉ nói lảm nhảm. Chị V. sau đó hô hoán cầu cứu thì người dân gần đó phát hiện, trình báo cơ quan công an phường.

Nguyễn Xuân Phong bị bỏng nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi lực lượng chức năng có mặt, Phong cầm 1 đoạn cây gỗ và cố thủ trong khu trọ. Sau khi khống chế đối tượng này, công an đã dập lửa, mở cửa phòng, giải cứu nữ công nhân an toàn ra ngoài. Thời điểm khống chế Phong và giải cứu nạn nhân, một công an phường và 1 người dân cũng bị bỏng tay.

Được biết, Phong cũng bị bỏng nặng ở một số chỗ trên cơ thể được đi cấp cứu. Nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá, liên tục nói nhảm nên công an chưa thể lấy lời khai. Qua kiểm tra, Phong được xác định dương tính với ma túy.

Sỹ Hưng