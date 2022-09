Bị bắt khi chơi bóng cười và ma túy

Sáng 11-7-2021, C. rủ T. (23 tuổi) là bạn bè quen biết qua mạng xã hội đến căn hộ của mình để sử dụng bóng cười và ma túy. T. rủ thêm 2 người bạn khác (16 tuổi và 21 tuổi) cùng tham gia. C. bơm chất kích thích vào bóng cười rồi đưa cho 3 thiếu nữ cùng sử dụng. Trưa cùng ngày, Công an quận 4 kiểm tra hành chính căn hộ chung cư của C., phát hiện cả nhóm đang "phê" ma túy. Công an thu giữ 168 g ma túy mà C. khai cất giấu để bán lại kiếm lời.