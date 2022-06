Vừa qua, VKSND TP HCM hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, Giám đốc Công ty Angle Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 3 người khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã có văn bản đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM, chi nhánh TP Thủ Đức, quận Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn và Trung tâm Thông tin, tư vấn thuộc Sở Tư pháp TP HCM tạm ngưng giao dịch, chuyển nhượng, thay đổi với nhiều lô đất liên quan đến vụ án.

Công an TP HCM đọc lệnh bắt bà Phạm Thị Tuyết Nhung

Cụ thể, 4 thửa đất số 565, 566, 113 và 116 ở phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân); 3 thửa đất số 534, 535 và 537 ở phường Tân Tạo (quận Bình Tân); 6 thửa đất ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; 2 thửa đất số 162, 168 ở phường An Lạc (quận Bình Tân).

Ngoài ra, Công an TP HCM còn yêu cầu tạm ngưng giao dịch khu đất hơn 16.000 m2 ở xã Tân Phú, phường Linh Trung (TP Thủ Đức); khu đất gần 9.700 m2 ở quận 12; khu đất hơn 36.000 m2 ở phường Phước Long B, TP Thủ Đức.

Về đồ vật, tài liệu: Công an TP HCM tạm giữ hơn 333 triệu đồng; 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…

Theo cáo trạng, Phạm Thị Tuyết Nhung tìm mua những thửa đất lớn gồm đất ở, đất trồng cây, đấy trồng lúa, đất ao hồ… Nhung ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất để làm tin. Sau đó, Nhung không làm các thủ tục chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất nhưng lập bản vẽ, phân lô, ký hợp đồng bán cho nhiều người chiếm đoạt 562 tỉ đồng.

Phạm Thị Tuyết Nhung ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện Công ty Angle Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, trực tiếp ký 510 hợp đồng chuyển nhượng với 388 bị hại, chiếm đoạt hơn 524 tỉ đồng; còn lại do các đồng phạm ký, thu tiền.

VKSND TP HCM kết luận hành vi của các bị can là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội. Quá trình điều tra, bị can Phạm Thị Tuyết Nhung không thành khẩn khai báo, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.