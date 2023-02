Ngày 24-2, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Minh Huệ (SN 1980, trú phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Trần Thị Minh Huệ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cảnh sát, biết chị Vũ Thị T.T. và Ph.T.P. có nhu cầu đầu tư đồng USD để bán ra thị trường tự do hưởng lợi nhuận chênh lệch, Huệ đã lên kế hoạch lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hai người phụ nữ này. Theo đó, Huệ đã giới thiệu có mối quan hệ với các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội nên được ưu tiên mua USD với tỉ giá thấp hơn thị trường. Ngoài ra, Huệ còn bịa chuyện đang sở hữu một công ty tư vấn tuyển sinh du học, xuất khẩu lao động, du lịch và được mua USD hợp pháp tại các ngân hàng thương mại.

Tin tưởng vào những lời nói của Huệ, chị T. và chị P. đã đưa tiền cho bị can Huệ mua USD. Để cho nạn nhân tin tưởng, từ ngày 15-9 đến 28-10-2022, Huệ đem tiền đi mua USD tại "chợ đen" rồi chuyển tiền lại cho các nạn nhân.

Để thu hút thêm nhiều người, Huệ tự đặt ra tỉ giá mua vào và bán ra USD hấp dẫn. Thời gian đầu, để tạo niềm tin, Huệ còn bù tiền của bản thân để mua USD trả cho khách.

Do lợi nhuận thu về cao nên Trần Thị Minh Huệ tiếp tục mời gọi 2 người phụ nữ nêu trên chuyển tiền cho mình để mua USD. Thực tế, đến giai đoạn này, Huệ không mua nữa mà trích thẳng số tiền của nạn nhân gửi mình và gửi lại cho họ được xem là tiền lãi chênh lệch, còn khoản tiền gốc thì Huệ giữ ăn tiêu, mua ngoại tệ và trả nợ.

Qua điều tra, công an xác định Trần Thị Minh Huệ đã chiếm đoạt hơn 135 tỉ đồng của các nạn nhân.