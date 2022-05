Ngày 5-5, tin từ Công an tỉnh Yên Bái cho biết Công an đang tạm giữ Bùi Văn Đức (SN 1985, trú tại xã Tuy Lộc, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) và Hoàng Ngọc Mẫn (SN 1986, trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cùng 4 bị can khác để điều tra về tội "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra ban, do xảy ra mâu thuẫn cá nhân, tối ngày 14-4, Bùi Văn Đức (có 3 tiền án) đã hẹn gặp Trần Triệu Tuấn (SN 1991, trú tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái) để giải quyết tại khu vực đường Trần Phú (phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Tại đây, khoảng 21 giờ 30 phút, nhóm của Bùi Văn Đức gồm: Đinh Mạnh Linh (SN 1988, trú tại xã Tuy Lộc, TP Yên Bái), Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998, trú tại xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), Đặng Văn Đồng (SN 1988, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, có 1 tiền án), Nguyễn Văn Trọng (SN 1999, trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) và Hoàng Ngọc Mẫn (SN 1986, trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, có 2 tiền án) đã xảy ra xô xát với Trần Triệu Tuấn.

Trong quá trình xô xát, đánh nhau, Hoàng Ngọc Mẫn đã sử dụng súng ngắn bắn nhiều phát về phía Trần Triệu Tuấn, gây ra 7 vết thương cho Tuấn. Sau đó, cả 6 nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Yên Bái ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng" để điều tra làm rõ, đồng thời, khẩn trương tiến hành các hoạt động truy bắt các đối tượng gây án. Trong đó, Hoàng Ngọc Mẫn được xác định là đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động liên quan đến ma túy, hết sức manh động, luôn mang theo 2 khẩu súng để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Ngày 19-4, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ Bùi Văn Đức và Nguyễn Hồng Sơn khi các nghi phạm đang lẩn trốn tại TP Hà Nội; Đến ngày 28-4-2022, đã vận động được Đinh Mạnh Linh ra đầu thú.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định 3 nghị phạm Mẫn, Đồng, Trọng đang tiếp tục lẩn trốn tại địa bàn các tỉnh phía Nam và có nhiều khả năng đang tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài (Campuchia). Ngày 3-5, Ban chuyên án đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 3 đối tượng Mẫn, Đồng, Trọng tại địa bàn phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng ngắn, hơn 60 viên đạn và một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy.