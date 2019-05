Nổi "cơn điên" đâm chết cháu ruột

08/05/2019 12:37

Ngày 8-5, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tân (SN 1977; ngụ ấp Long Định, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) mức án 16 tù về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án này là cháu ruột của Tân tên Lê Quang Thắng (SN 2001).



Tân đã biết hối hận sau khi gây án nên đến cơ quan Công an đầu thú. Ảnh: Hiền Đệ

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 8-12-2018, Tân có uống bia cùng với một số người bạn tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đến 21 giờ cùng ngày, Tân điều khiển xe máy về nhà tại khu phố 5, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá thì gặp Lê Chí Cường (con ruột Tân) và Thắng. Mặc dù không có mâu thuẫn gì nhưng Tân vẫn chửi Cường và Thắng là "đồ chó" rồi yêu cầu Thắng đi về chỗ cậu ruột tên Hải để ngủ. Thấy vậy, Thắng gom quần áo bỏ vào ba lô và nhắn tin cho Hải đến đón. Hải gọi điện thoại cho người bạn tên Tuấn để cùng đi rước cháu ruột về nhà ngủ. Tại đây, Thắng nói còn bỏ quên chiếc áo khoác trong nhà Tân nên nhờ Hải vào trong lấy giùm. Lúc này, Hải nói với Tân "Anh Hai ơi, con cháu mà anh cứ la nó tối ngày. Tôi chở nó về nhà tôi ngủ". Khi Hải vừa bỏ ra ngoài đi vệ sinh thì Tân nổi "cơn điên" rồi đi vào khu vực nhà bếp lấy con dao Thái Lan rồi chạy ra phía hàng ba đâm Thắng 1 nhát trúng vào vùng bụng và liên sườn.

Mặc dù được Hải và Tuấn đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng Thắng đã tử vong do bị thủng gan, thận gây mất máu cấp. Biết cháu ruột tử vong do mình gây ra, Tân xách con dao đến Công an phường Vĩnh Bảo để đầu thú và thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

T.Nốt