Chiều 22-1, tại Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chánh văn phòng sở này là ông Nguyễn Văn Nguyện (SN 1964; ngụ xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), để điều tra về hành vi vòi vĩnh, nhận tiền của một người là cán bộ y tế xin nghỉ việc. Sau khi bắt, cơ quan công an đã khám xét nơi làm việc của ông Nguyện.

Ông Nguyễn Văn Nguyện lúc nhận bằng khen (Ảnh: Tư liệu)

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 2-2010, ông Nguyện giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ của Sở Y tế Tiền Giang.

Vào thời điểm này, có nhiều bác sĩ được đào tạo theo địa chỉ do UBND tỉnh cấp kinh phí đào tạo khi học xong phải về tỉnh công tác.

Trong số này, có những bác sĩ sau khi ra trường vì điều kiện không thể công tác nên làm đơn xin bồi thường kinh phí đào tạo. Ông Nguyện đã tiếp nhận đơn và có hành vi điện thoại đòi "chung tiền". Sau khi có đầy đủ chứng cứ, một số người đã tố cáo với công an.

Khi công an vào cuộc, ông Nguyện được điều động làm Chánh Văn phòng Sở Y tế.