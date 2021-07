Ngày 30-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đới Thị Loan (SN 1970; ngụ số nhà 141 phố Hoàng Văn Thụ, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Đới Thị Loan tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trước đây Đới Thị Loan là nhân viên của Chi nhánh Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa, do làm ăn thua lỗ nên Loan đã mở cửa hàng bán quần áo và tiệm spa nhưng ngày càng lâm vào nợ nần.

Lợi dụng mối quan hệ thân tình với gia đình ông Đ.T.S. và ông T.Đ.H. (ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), Loan đã nói dối 2 người này và hỏi vay tiền hộ cho ông L.Q.H. (là chồng Loan), là Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa - Xí nghiệp xây dựng công trình để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Để tạo niềm tin, nữ chủ tiệm spa sử dụng chữ ký khắc sẵn của ông L.Q.H. và con dấu của Chi nhánh Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa - Xí nghiệp xây dựng công trình đóng vào các hợp đồng vay tiền của 2 ông này và vay với tổng số tiền là 1 tỉ đồng (Ông S. 600 triệu và ông H. 400 triệu).

Có tiền, Loan đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân và không có khả năng chi trả. Ông S. và ông H. đòi nhiều lần, sau đó mới biết mình bị Loan lừa đảo nên đã làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Ngoài vay tiền của 2 người trên, Loan còn vay tiền của rất nhiều người trên địa bàn TP Thanh Hóa đến nay vẫn không có khả năng trả nợ với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.