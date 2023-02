Ngày 3-2, tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Phạm Thị Kim Dung (SN 1968, cựu phó giám đốc CDC Hà Giang); Hoàng Thị Phượng (SN 1978, Kế toán CDC Hà Giang) và Bùi Văn Tuyển (SN 1985, Phó giám đốc Công ty TNHH Liên hợp dược Hà Giang) cùng về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.



Cảnh sát tống đạt quyết định tố tụng tới các bị can. Ảnh: Công an Hà Giang

Theo cảnh sát, trong quá trình mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, các bị can nêu trên đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, gây thiệt hại nhiều tỉ đồng của nhà nước.

Liên quan vụ án, đầu tháng 5-2022, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Trần Tuấn (cựu giám đốc CDC Hà Giang) cùng 2 cán bộ đơn vị này là bà Phan Thị Nga (Trưởng khoa xét nghiệm) và Tô Minh Huệ (Kế toán trưởng) về tội Nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Trần Tuấn. Ảnh: Công an Hà Giang

Theo cảnh sát, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở địa phương, CDC Hà Giang đã ứng trước sinh phẩm của Công ty Việt Á để sử dụng, sau đó mới thực hiện các thủ tục đấu thầu mua sắm và ký kết hợp đồng, thanh toán tiền. Trong quá trình thực hiện các hợp đồng mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, bị can Nguyễn Trần Tuấn và 2 bị can còn lại bị cáo buộc nhiều lần nhận phần trăm ngoài hợp đồng từ doanh nghiệp với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng.

Liên quan đến đại án Việt Á, tại họp báo Chính phủ ngày 2-2, trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an), cho biết cơ quan điều tra Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành đã khởi tố 29 vụ án và 104 bị can liên quan. Ngoài ra, công an áp dụng các biện pháp phong tỏa, ngăn chặn, kê biên tài sản khoảng 1.700 tỉ đồng.