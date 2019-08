Chiều ngày 5-8, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt tạm giam Đỗ Thu Hà (SN 1986, ngụ phường Đông Hương, TP Thanh Hoá) để điều tra làm rõ hành vi "Giết người".



Nữ giám đốc đâm chết người tình đòi chia tay tại cơ quan công an

Đỗ Thu Hà là nghi phạm đã dùng dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) đâm chết anh L.T.V. vào tối ngày 4-8 tại phố Lê Vãn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 20 giờ ngày 4-8, do mâu thuẫn trong quan hệ yêu đương với anh L.T.V. (SN 1990, ngụ phường Ba Đình, TP Thanh Hóa), Đỗ Thu Hà đã dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào người anh V. khi anh này đang lái xe ôtô khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa phong toả hiện trường, điều tra và vận động Đỗ Thu Hà ra cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Hà thừa nhận hành vi đâm chết anh V. là do mâu thuẫn trong quan hệ tình ái. Nguyên nhân là do anh V. đòi chia tay nhưng Hà không đồng ý nên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Được biết, anh V. đang là cán bộ tòa án của TAND huyện Hoằng Hóa, còn Đỗ Thu Hà là giám đốc một công ty chuyên thiết kế xây dựng nội thất trên địa bàn TP Thanh Hóa, có tiếng giàu có.

Hiện, vụ trọng án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.