Theo dự kiến, ngày mai (23-8), TAND quận 4 - TP HCM sẽ đưa vụ án "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" xét xử sơ thẩm đối với ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng).

Được biết, thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo (Phó chánh án TAND quận 4) sẽ ngồi ghế chủ tọa trong phiên xử ông Nguyễn Hữu Linh.

Hồ sơ và cáo trạng truy tố ông Linh được VKSND quận 4 chuyển sang tòa vào ngày 26-7. Ông Linh bị truy tố ở khoản 1, tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" với mức án từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Ông Nguyễn Hữu Linh

Theo cáo trạng, sau khi uống rượu bia ông Linh được bạn chở về chung cư Galaxy9 ở đường Nguyễn Khoái, quận 1. Khi đi vào thang máy, ông Linh đã có hành vi ôm hôn bé gái mặc dù bé đã phản ứng. Vụ việc bị phanh phui khi một clip xuất hiện trên mạng internet và ông Nguyễn Hữu Linh đã thừa nhận có ôm hôn bé gái nhưng không thừa nhận dâm ô.



Trước đó, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HCM đã có kết luận giám định bổ sung số 1215/KLGĐ-TT với nội dung: Không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian từ 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bé gái hay không.

Tác nghiệp tại phiên tòa xử ông Linh

Sau đó, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HCM đã có công văn số 690/PC09-Đ3 trả lời nguyên nhân do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát camera. Đối với các giám định còn lại do Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HCM thực hiện trước đó để Công an quận 4 làm căn cứ xác định hành vi đều chính xác, khách quan.