Sáng ngày 30-7, tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đang kiểm sát chặt chẽ các thủ tục, người và hồ sơ đối với bị can Trần Thị Hương (SN 1967, trú tại xã Thạch Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.



Nghi phạm Trần Thị Hương

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau một thời gian lao động tại Trung Quốc và trở về nước, đến đầu năm 2013, trong lúc tới nhà một người bạn tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên. Tại đây, sau khi nói chuyện, biết Hương vừa trở về từ Trung Quốc nên một số người dân trên địa bàn này đã có lời muốn nhờ Hương đưa qua bên đó để lao động.

Nhận thấy cơ hội để kiếm tiền, không chút ngại ngần, Hương đã yêu cầu mỗi người nộp 7 triệu đồng tiền phí, để sắp xếp từ việc đi lại đến chỗ làm ở Trung Quốc.

Đến ngày 1-3-2013, Hương đưa 19 người ở tại các xã Cẩm Duệ, Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên và xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà lên Lạng Sơn vượt biên trái phép sang tỉnh Chinh Hóa, Trung Quốc. Đến ngày 10-3-2013, Hương tiếp tục tổ chức cho 11 người trên địa bàn xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Những người này được Hương giới thiệu vào làm việc tại một xưởng sản xuất, gia công bản lề cửa tại tỉnh Chinh Hóa, Trung Quốc.

Lệnh truy nã đối với Hương

Tuy nhiên, đến ngày 30-6-2013, công an Trung Quốc phát hiện, bắt giữ 24 người, Hương cùng 6 người khác đã nhanh chân trốn thoát trở về Việt Nam. Ngày 11-11-2013, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời phát lệnh truy nã đối với Trần Thị Hương.

Đến ngày 27-7 vừa qua, Hương bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ khi về thăm nhà sau hơn 6 năm trốn nã.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.