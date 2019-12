Chiều 16-12, ông Hà Văn Vương, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cho biết Ban giám hiệu trường này đã tổ chức cuộc họp yêu cầu 2 giáo viên có tiết dạy thời điểm nữ sinh bị dâm ô phải làm bản tường trình và đã lập biên bản kiểm điểm trách nhiệm 2 giáo viên. Đồng thời Ban giám hiệu nhà trường và bảo vệ cũng kiểm điểm trách nhiệm. Sau đó, sẽ báo cáo lên Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột xử lý trách nhiệm



Theo ông Vương sáng 14-12, nam thanh niên ăn mặc lịch sự đến trường và nói bảo vệ xin vào để đưa chìa khóa cho em gái học ở trường. Lúc này, bảo vệ đã cho 2 em cờ đỏ dẫn người này đi nhưng đến tiết học các em cờ đỏ vào lớp thì đối tượng lập tức lẻn vào nhà vệ sinh. Bảo vệ nhà trường đã thiếu trách nhiệm khi không giám sát chặt chẽ người ngoài vào trường.

Cũng theo ông Vương, thời điểm xảy ra vụ việc, lớp của nữ sinh có tiết phát bài kiểm tra môn Ngữ Văn và cô giáo do loay hoay sửa bài nên không để ý khi em nữ sinh ra ngoài. Đến giờ học môn Vật Lý, giáo viên cũng không biết sự vắng mặt của nữ sinh và bạn bè trong lớp cũng không báo với cô giáo.

Ông Vương cũng cho hay, nữ sinh vắng mặt hơn 1 giờ đồng hồ (từ 8 giờ 20 phút đến 9 giờ 35 phút). Lúc này đến tiết kiểm tra, nữ sinh đã xin đối tượng thả để vào làm bài thì mới thoát ra chạy vào lớp khóc, kể lại sự việc cho giáo viên và nhà trường lập tức báo lên công an. "Nữ sinh đã ổn định tinh thần và đang bước vào kỳ thi cuối kỳ. Nhà trường đã có buổi làm việc với phụ huynh và được phụ huynh thông cảm" - ông Vương cho biết thêm.

Khu vực nhà vệ sinh nữ mà đối tượng Bảo dâm ô nữ sinh

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, do thường xuyên xem phim sex, bị ám ảnh dục vọng nên Đỗ Hữu Bảo (22 tuổi, ngụ TP Buôn Ma thuột) đã nảy sinh ý định đến trường học để thỏa mãn. Sáng 14-12, Bảo đến một trường THCS Hùng Vương rồi trốn vào phòng vệ sinh nữ số 3, chốt cửa ngồi chờ. Một lúc sau, thấy phòng số 2 có người vào nên Bảo đã đột nhập, dùng dao khống chế, dâm ô với nữ sinh rồi dùng điện thoại quay lại. Kiểm tra điện thoại của Bảo, công an phát hiện rất nhiều đoạn phim sex. Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang tạm giữ hình sự đối tượng Bảo để điều tra về hành vi dâm ô.