Chiều tối 22-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy (Công an TP Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971; trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.



Bà Vũ Thị Hồng Thái đi giày cao gót rời khỏi chiếc xe Mercedes ngay sau khi gây tai nạn

Theo An ninh Thủ đô, một tình tiết quan trọng khác là đến chiều muộn cùng ngày 22-11, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nữ nạn nhân đi xe đạp điện tử vong trong quá trình bốc cháy sau cú va chạm, kéo lê bởi chiếc xe ô tô Mercedes GLC 250. Đó là chị Đ.T.M.Q. (SN 1992, quê quán Ninh Giang, Hải Dương).

Một cán bộ Công an quận Cầu Giấy cho biết do nữ nạn nhân bị biến dạng nhiều sau vụ tai nạn, nên cơ quan điều tra đã phải trưng cầu giám định các dấu vết, vân tay, đồng thời thông báo rộng khắp các địa bàn lân cận để tìm kiếm thông tin. Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, pháp y, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng.

Nữ tài xế Vũ Thị Hồng Thái tìm hiểu tình trạng nữ nạn nhân ngay khi vụ tai nạn thảm khốc vừa xẩy ra

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 7 giờ 20 ngày 20-11, xe Mercedes GLC 250 do một phụ nữ cầm lái lưu thông trên đường Lê Văn Lương hướng Láng Hạ, khi đến chân cầu vượt tại ngã tư Lê Văn Lương-Nguyễn Ngọc Vũ (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã bất ngờ tông vào một xe máy và xe đạp điện đang dừng đèn đỏ ở đây. Sau đó, chiếc xe hạng sang tiếp tục chạy qua ngã tư, kéo lê xe máy, xe đạp điện và tông tiếp vào hai xe máy khác rồi dừng lại dưới chân cầu vượt, bốc cháy.

Vụ tai nạn thảm khốc khiến 1 phụ nữ đi xe đạp điện tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương phải đưa đi viện cấp cứu, còn chiếc Mercedes GLC 250 bị thiêu rụi.

Sau khi sự việc xảy ra, nữ tài xế điều khiển chiếc ôtô Mercedes GLC 250 là bà Vũ Thị Hồng Thái đã đến trụ sở Công an để trình diện. Tại cơ quan công an, bà Vũ Thị Hồng Thái bước đầu khai chiếc xe ôtô do bà đứng tên mua được mấy ngày. Người phụ nữ này cũng khai khi điều khiển chiếc Mercedes GLC 250 đi đến nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ thấy một số xe phía trước đang dừng đèn đỏ, đã chuyển sang chân phanh nhưng do đi giày cao gót nên đã đạp nhầm vào chân ga, sau đó hoảng loạn nên không xử lý kịp.

Hiện vụ tai nạn thảm khốc này vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.