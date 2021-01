Ngày 9-1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Anh (SN 1980; ngụ thôn Thanh Ly 2, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".



Nguyễn Văn Anh cùng tang vật là các tép ma túy. Ảnh: Công an Quảng Nam

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6-1, tại khu vực ngã tư Hà Lam (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) Công an huyện Thăng Bình bắt quả tang Văn Anh đang có hành vi bán ma túy (heroin) cho các con nghiện. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 tép heroin, 2 điện thoại và 600.000 đồng tiền bán ma túy.

Điều đáng nói, khi phát hiện lực lượng công an, đối tượng Văn Anh nuốt 1 túi nilon nghi có chứa ma túy vào bụng nhằm tẩu tán tang vật. Công an huyện Thăng Bình sau đó đã đưa đối tượng này vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để khám, nội soi. Các bác sĩ đã lấy ra túi nilon chứa 15 tép heroin trong bụng đối tượng này.