Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị khởi tố ở vụ án Ethanol Phú Thọ

Ngày 20-1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Đinh La Thăng - 59 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điều 224 Bộ Luật Hình sự.



Ông Đinh La Thăng tại các phiên tòa trước

Cùng tội danh này, Cơ quan An ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Trần Thị Bình - 61 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc PVN.

Đây là diễn biến mới nhất quá trình mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (vụ án Ethanol Phú Thọ).

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam các bị can Nguyễn Xuân Thủy, nguyên phó trưởng Phòng Đầu tư dự án; Khương Anh Tuấn, nguyên phó trưởng Phòng Thương mại; Hoàng Đình Tâm, nguyên trưởng Phòng Tài chính - kế toán của Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB).

Cơ quan an ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thanh Thái (SN 1960), trưởng Phòng Thương mại PVB; khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Thanh Hà, nguyên tổng giám đốc PVB, để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học Phú Thọ.

Nhà máy Nhiên liệu sinh học Phú Thọ (Ethanol Phú Thọ) là dự án sản xuất ethanol làm nguyên liệu phối trộn tạo xăng sinh học. Dự án có vốn đầu tư 2.400 tỉ đồng, khởi công từ tháng 6-2009 trên diện tích 50 ha (chủ yếu là đất lúa của nhân dân 3 xã Cổ Tiết, Tam Cường, Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Đây là một trong ba dự án sản xuất Ethanol nhiên liệu của PVN song đến nay chưa hoàn thành do nhà thầu Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) dừng thi công từ tháng 11-2011. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Ethanol Phú Thọ đã tiêu tốn hơn 1.500 tỉ đồng nhưng đến thời điểm thanh tra (tháng 9-2016) vẫn dang dở, bế tắc, gây thiệt hại hơn 600 tỉ đồng.

